Monterrey-Inter dalla notte fonda parte un nuovo ciclo

Monterrey-Inter, alle 3 di notte ora italiana, segna il debutto dei nerazzurri al Mondiale per Club e l'inizio di un nuovo capitolo. Al Rose Bowl di Pasadena, la squadra si prepara a scrivere una pagina diversa, con una mentalità rinnovata e obiettivi più ambiziosi. Diciotto giorni dopo la drammatica finale di Champions, è tempo di voltare pagina e rilanciare le speranze di gloria internazionale. Che vede…

Monterrey-Inter, alle 3 di notte ora italiana, fa cominciare l’esperienza dei nerazzurri al Mondiale per Club. Al Rose Bowl di Pasadena comincia un nuovo ciclo, con tantissimo di differente rispetto al passato. LINEA TRACCIATA – Monterrey-Inter sa molto di ripartenza. Diciotto giorni dopo la terrificante finale di Champions League, è arrivato il momento di tagliare i ponti col passato e iniziare un nuovo ciclo dal Mondiale per Club. Che vede già una figura differente, anche se non certo sconosciuta come Cristian Chivu. Niente più Simone Inzaghi, niente più rincorsa a un qualcosa che si è dimostrato irraggiungibile, niente più (si spera) delusioni. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Monterrey-Inter, dalla notte fonda parte un nuovo ciclo

In questa notizia si parla di: inter - monterrey - notte - ciclo

Monterrey, esonerato Demichelis. Scossa per l’avversaria dell’Inter! - Il Monterrey, prossimo avversario dell'Inter al Mondiale per Club, ha annunciato l'esonero dell'allenatore Martin Demichelis.

Federico Zancan (Sky Sport): "I nerazzurri si approcciano al Mondiale per Club con dei problemi, non solo fisici ma anche psicologici dopo la finale di Champions League. Si tratta di una trappola per Chivu, alla sua prima esperienza da allenatore dell’Inter". Vai su Facebook

Inter, l’esordio di Chivu è al Mondiale per club: la prima è contro il Monterrey al Rose Bowl; Inter tra campo e mercato: oggi la presentazione di Chivu. Bonny e Leoni nel mirino; Monterrey Inter, i nerazzurri ripartono dal Mondiale per Club: l'obiettivo è vincere per dimenticare.

"L'Inter ha vinto tantissimo": il tecnico del Monterrey e la gaffe involontaria in conferenza - Le parole di Domenec Torrent, alla vigilia della sfida nel Mondiale per Club, stridono con quella che è stata la stagione dei nerazzurri ... tuttosport.com scrive

Monterrey-Inter dove vederla oggi in TV e streaming, a che ora si gioca: formazioni e canale TV - I nerazzurri sfideranno il Monterrey nella sfida valida per la prima giornata del girone E ... Da fanpage.it