Monterrey Inter Chivu ha scelto i nerazzurri? Dubbio in attacco

Monterrey Inter si prepara a un debutto emozionante nel Mondiale per Club, con Chivu impegnato a definire gli undici titolari. L’ex difensore romeno potrebbe optare per il collaudato modulo 3-5-2, ispirato a Inzaghi, ma le assenze di Denzel Dumfries e altre pedine importanti potrebbero influenzare le scelte in attacco. La sfida si annuncia avvincente: chi occuperà il ruolo chiave in avanti? La risposta arriverà presto, rendendo questa partita imperdibile per gli appassionati nerazzurri.

Monterrey Inter, Chivu ha preso una decisione sugli undici del debutto al Mondiale per Club?. E' quasi tutto pronto per Monterrey Inter. Per l'esordio ufficiale, l'ex difensore romeno potrebbe affidarsi al collaudato modulo 3-5-2, seguendo l'impronta lasciata da Simone Inzaghi. L'Inter dovrà fare i conti con alcune assenze significative: Denzel Dumfries non sarà della partita a causa di un affaticamento ai flessori, mentre Hakan Calhanoglu, Yann Bisseck e Pio Esposito si sono allenati a parte nei giorni precedenti. La probabile formazione vede Yann Sommer tra i pali, con una difesa a tre composta da Benjamin Pavard, Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni.

