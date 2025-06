Monterrey-Inter Chivu cambia in attacco! La probabile formazione

L’Inter si appresta a vivere una notte cruciale nel Mondiale per Club, affrontando il Monterrey in una sfida che promette emozioni. Con alcune assenze in attacco, Cristian Chivu fa scelte strategiche e introduce una novità nella formazione, puntando a superare l’ostacolo messicano. La partita, in programma alle 03:00, è un’occasione decisiva per i nerazzurri di proseguire il cammino verso la conquista del titolo mondiale. Cristian Chivu punta a confermare...

L’Inter si prepara a scendere in campo questa notte alle ore 03:00 contro il Monterrey. Cristian Chivu fa qualche cambio dettato dalle assenze in attacco con una novità. LOS ANGELES – Tutto pronto per l’esordio dell’ Inter nel Mondiale per Club. Questa notte i nerazzurri affronteranno i messicani del Monterrey in una sfida a eliminazione diretta che vale l’accesso alla finale del prestigioso torneo FIFA. Cristian Chivu i punta a confermare lo spirito e la qualità mostrati in campionato, pur operando qualche scelta sorprendente nella formazione titolare. Tra i pali ci sarà Sommer, protetto dalla linea difensiva composta da Pavard, De Vrij e Bastoni. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Monterrey-Inter, Chivu cambia in attacco! La probabile formazione

