Monte Amiata la storia del Dinosauro Rosso | location futuristica e nascosta di Milano

di futurismo e innovazione nel cuore di Milano. Tra i grattacieli del quartiere Gallaratese, il complesso di Monte Amiata, noto come il “Dinosauro Rosso”, svela un mondo segreto e affascinante, dove architettura e avanguardia si incontrano in un connubio sorprendente. Un vero e proprio esperimento degli anni ’70 che continua a intrigare esploratori urbani e appassionati di design. Entriamo insieme in questo angolo nascosto, tra storia e modernità, per scoprire cosa rende il Monte Amiata così unico.

Tra i palazzi del quartiere Gallaratese, il complesso di Monte Amiata, che è conosciuto con il soprannome di “Dinosauro Rosso”, è uno di quei luoghi che lasciano interdetti proprio per l’estetica fuori dal comune. Possiamo definirlo un vero e proprio esperimento architettonico nato negli anni ’70, firmato da due nomi di spicco come Carlo Aymonino e Aldo Rossi. Le geometrie decise, i volumi sospesi e il colore acceso ci ricordano un angolo futuristico, che ad oggi è poco conosciuto persino a molti milanesi. Monte Amiata, la storia del “Dinosauro Rosso”. La storia del complesso Monte Amiata? Dobbiamo tornare inditro nel tempo, precisamente negli anni ’40, quando un lotto agricolo alla periferia nord-ovest di Milano è stato acquistato dalla società Monte Amiata, che era attiva nel settore minerario. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Monte Amiata, la storia del Dinosauro Rosso: location futuristica e nascosta di Milano

In questa notizia si parla di: monte - amiata - dinosauro - rosso

Palestra di via Monte Amiata più sicura e accessibile - Il Comune prosegue il suo impegno per rendere più sicure e accessibili le strutture sportive cittadine.

Monte Amiata, la storia del Dinosauro Rosso: location futuristica e nascosta di Milano; Il Monte Amiata, il “dinosauro rosso” di Milano; Palm Angels stende corpi e piumini Moncler sull'architettura di Aldo Rossi.

Monte Amiata, la storia del Dinosauro Rosso: location futuristica e nascosta di Milano - Un complesso dalla storia lunga e affascinante, una vera e propria ispirazione di design: è il “Dinosauro Rosso” di Milano ... Da dilei.it

Via Cilea a Milano, il «dinosauro rosso» del Gallaratese: dall’occupazione dei baraccati alla location futuristica per un video di Annalisa - In via Cilea, al Gallaratese, negli anni 80 arrivavano gruppetti di turisti giapponesi: a fotografare «il dinosauro». Scrive milano.corriere.it