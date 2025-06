Montalto dopo il rogo l’appello per i danneggiati

Montalto si riscopre segnato dal dramma dell’incendio che ha devastato il suo cuore industriale. Il ricordo di quel rogo, ancora vivo nell’odore acre e nel volto segnato dei sopravvissuti, si trasforma in un appello urgente per i danneggiati. Ora più che mai, è fondamentale unirsi per ricostruire e trovare giustizia, perché ogni sfida è un passo verso la rinascita.

Si sente ancora l’odore acre di bruciato. Le macchine carbonizzate, la pavimentazione dell’autoparco con al centro una voragine dovuta all’esplosione dei veicoli, le transenne e i volti dei titolari dell’azienda segnati dal dispiacere. È questo lo scenario del dopo incendio, le cui lingue di fuoco, partire dalle sterpaglie dell’autostrada A2, si sono propagate fino a raggiungere questa. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Montalto, dopo il rogo l’appello per i danneggiati

In questa notizia si parla di: montalto - rogo - appello - danneggiati

Montalto, dopo il rogo l’appello per i danneggiati; Rassegna stampa 17-06-2025 edizioni Calabria.

Montalto, dopo il rogo l’appello per i danneggiati - Le macchine carbonizzate, la pavimentazione dell’autoparco con al centro una voragine dovuta all’esplosione dei veicoli, le transenne e i volti dei titolari d ... Come scrive msn.com

Rogo a Montalto Uffugo. A fuoco un capannone di 3mila metri quadri - Crollato il tetto Vasto incendio in una struttura di circa 3000 mq nella frazione Coretto del comune di Montalto Uffugo ... Segnala rainews.it