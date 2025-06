Monserrato 16enne in moto senza patente travolge pedone | donna di 52 anni è gravissima

Un incidente drammatico scuote Monserrato: un ragazzo di appena 16 anni, senza patente, travolge una donna di 52 anni sul ponte Emanuela Loi. L’impatto violento ha causato conseguenze gravissime e sconcertanti. La comunità si chiede come sia stato possibile un simile episodio in piena notte. Per restare aggiornati su questa tragedia e sulle sue implicazioni, continuate a leggere.

L'incidente sul ponte Emanuela Loi. Erano circa le 3 del mattino di oggi, martedì 17 giugno, quando, sul ponte Emanuela Loi a Monserrato, nell'hinterland di Cagliari, una donna che camminava a piedi è stata investita da una moto. Alla guida c'era un ragazzo di 16 anni privo di patente. L'impatto, avvenuto in piena notte, è stato talmente violento da scaraventare la vittima a diversi metri di distanza sull'asfalto. I soccorsi e il ricovero in prognosi riservata. Sul posto sono arrivati immediatamente i sanitari del 118 con un'ambulanza. Dopo le prime manovre di stabilizzazione, la donna?-? una residente della zona di 52 anni?-?è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Brotzu di Cagliari.

