monito di macron contro cambio regime con la forza in iran

Emmanuel Macron mette in guardia sul rischio di interventi militari in Iran, sottolineando che le passate azioni di cambio di regime sono state errori strategici. Al G7, il presidente francese ha richiamato alla responsabilità internazionale, chiedendo di proteggere i civili e intensificare sanzioni contro la Russia. Un appello a trovare soluzioni diplomatiche e evitare escalation militari che possano avere conseguenze devastanti. La pace, ora più che mai, richiede saggezza e moderazione.

Le passate azioni militari per avviare un cambio di regime sono state un errore strategico: lo ha detto Emmanuel Macron a margine del G7, riferendosi a quanto sta accadendo in Iran. Il presidente francese ha chiesto a margine del G7 di mettere fine agli attacchi contro i civili in Iran e in Israele. Inoltre ha chiesto di "andare molto oltre con le sanzioni" contro la Russia.

Israele, telefonata Trump-Netanyahu sull'Iran | Gaza, Macron: "Il blocco umanitario nella Striscia è uno scandalo" - Le recenti tensioni in Medio Oriente scuotono il mondo: tra telefonate di Trump e Netanyahu sull'Iran, il blocco umanitario nella Striscia di Gaza diventa un vero scandalo.

