Monia & The Saints Band live allo Stone Rose di Negrar

Preparati a una notte indimenticabile! Sabato 21 giugno, allo Stone Rose di Negrar, Monia & The Saints Band ti farà vivere un’esperienza musicale unica, tra successi internazionali e italiani. Con energia contagiosa e un repertorio che spazia dal classic rock all’R&B, questa band del momento promette di coinvolgerti fino a tarda notte. Non perdere l’appuntamento: la serata sarà un’esplosione di musica e emozioni che ricorderai a lungo!

Sabato 21 giugno dalle 21.30 vi aspetta una serata a tutta musica con la band del momento. Monia & The Saints Band, più carica che mai, saprà intrattenere il pubblico con le canzoni più famose del panorama musicale internazionale ed italiano. Il loro repertorio spazia dal classic rock al r&b, dal.

