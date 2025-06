Moneta celebrativa per Il Cielo di Renato Zero nella collezione numismatica 2025

Celebrare la musica italiana attraverso l’arte numismatica: ecco la moneta dedicata a "Il Cielo" di Renato Zero, un omaggio che incanta e affascina. Parte della Serie Canzoni Italiane 2025, questa creazione esclusiva è un capolavoro in argento rodiato, frutto della maestria dell’artista Silvia Petrassi e del prestigio dello Istituto Poligrafico. Un pezzo unico che rende omaggio a un brano iconico e alla nostra cultura musicale.

Una moneta per celebrare "Il Cielo" di Renato Zero. Un omaggio a un brano tra i più amati e conosciuti della musica italiana. Continua così la Serie Canzoni Italiane della collezione numismatica 2025. La moneta dedicata a "Il Cielo", emessa dal ministero dell'Economia e delle Finanze, è coniata dall' Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ed è stata realizzata dall'artista incisore Silvia Petrassi. La moneta è in argento rodiato 925‰ con finitura Fior di Conio, dal valore nominale di 5 euro. L'effetto ottenuto tramite la rodiatura richiama l'aspetto di un disco in vinile, sul quale è riportato in microincisione l'intero testo della canzone.

