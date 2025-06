Mondiali judo 2025 oggi | orari 17 giugno tv streaming italiani in gara

Oggi, martedì 17 giugno, la László Papp Arena di Budapest si anima con la quinta giornata dei Mondiali di judo 2025: un susseguirsi di emozioni e sfide intense, con protagonisti i -70 kg femminili e i -90 kg maschili. L’Italia si prepara a brillare con quattro atleti pronti a lasciare il segno: Irene Pedrotti, Giorgia... Resta con noi per scoprire tutti i dettagli e come seguire in diretta streaming e TV questa emozionante giornata.

Oggi, martedì 17 giugno, quinta giornata di combattimenti nei Mondiali 2025 di judo. Sui tatami della László Papp Arena di Budapest (Ungheria), assisteremo a diversi match di grande impatto emotivo, in un day-5 in cui le categorie protagoniste saranno i -70 kg femminili e i -90 kg maschili. In casa Italia, si vorrà recitare un ruolo da protagonisti. A tenere alto il vessillo italico saranno quattro atleti quest'oggi: Irene Pedrotti e Giorgia Stangherlin nella categoria -70 kg femminili; Christian Parlati e Kenny Komi Bedel nei -90 kg maschili. Fari puntati su Parlati, vincitore della medaglia d'oro ai recenti Europei a Podgorica (Montenegro).

Judo, i 18 pre-convocati dell’Italia per i Mondiali. Torna la campionessa olimpica Alice Bellandi - L'Italia torna protagonista ai Mondiali di judo 2025, con 18 atleti preconvocati e il ritorno della campionessa olimpica Alice Bellandi.

