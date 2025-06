Mondiale per Club Tardelli critica | Torneo squilibrato Dossena lo smentisce

Il calcio moderno ha bisogno di equilibrio e competizione equa per valorizzare al meglio il talento di ogni squadra. La recente goleada del Bayern Monaco contro Auckland City ha sollevato dubbi sulla struttura del Mondiale per Club, rivelando disparità che rischiano di compromettere l’interesse e la credibilità del torneo. È ora di riflettere: come si può rendere questa competizione più giusta e avvincente?

(Adnkronos) – Il Mondiale per Club è appena iniziato, ma già fa discutere. La goleada con cui il Bayern Monaco ha steso i neozelandesi dell’Auckland City, travolti 10-0, ha fatto nascere interrogativi sulla validità del torneo che, almeno nelle sue fasi iniziali, mette di fronte squadre dal livello tecnico molto diverso: “Io reputo il Mondiale per Club un torneo squilibrato, come ha dimostrato la vittoria del Bayern. Credo che il calcio moderno si stia allargando sempre di più facendo delle cose anche evitabili, anche perché io credo che ci siano già troppe partite e troppi tornei: si gioca troppo”, ha detto all’Adnkronos Marco Tardelli, campione del mondo 1982. 🔗 Leggi su Seriea24.it

