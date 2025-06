Mondiale per Club stanotte Monterrey-Inter | probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Stasera, tra emozioni e attesa, il Mondiale per Club 2025 apre i battenti con la sfida tra Monterrey e Inter. I nerazzurri di Christian Chivu cercano subito di farsi notare nel torneo più prestigioso del calcio mondiale. Vuoi scoprire le probabili formazioni e dove seguire questa entusiasmante gara? Restate con noi: ecco tutto quello che c’è da sapere!

Monterrey-Inter si disputerà oggi, nella notte tra martedì 17 e mercoledì 18 giugno, aprendo il Mondiale per Club 2025 per i vicecampioni d’Italia e d’Europa. Monterrey-Inter apre il Mondiale per Club 2025 anche per i nerazzurri vicecampioni d’Italia e d’Europa. La formazione allenata da Christian Chivu scenderà in campo oggi, nella notte tra martedì 17 e mercoledì 18 giugno, contro i messicani, nella prima giornata del girone E allo stadio Rose Bowl di Pasadena – in diretta tv e streaming. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

In questa notizia si parla di: mondiale - club - monterrey - inter

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

? INIZIA IL NOSTRO MONDIALE! Alle 3 di notte (ora italiana), l’Inter scende in campo contro il Monterrey nel suo esordio al Mondiale per Club. È il momento di far sentire la nostra voce sul palcoscenico mondiale! Con il cuore, la determinazione e un sogn Vai su Facebook

Monterrey, Ramos: "Sono molto entusiasta di giocare il Mondiale per Club. Inter? Noi rispettiamo tutti gli avversari" Vai su X

Mondiale per Club: Monterrey-, la guida completa; Mondiale per Club 2025, le classifiche di tutti i gironi; Mondiale per Club: verso Monterrey-Inter, dove vedere la sfida.

Monterrey-Inter (Mondiale per Club): orario, dove vederla, probabili formazioni e pronostico - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. msn.com scrive

Le probabili formazioni di Monterrey-Inter (Mondiale per Club) - L'Inter si prepara a esordire nel Mondiale per Club 2025 affrontando il Monterrey nella prima gara della fase a gironi. Come scrive msn.com