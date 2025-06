Mondiale per Club | pari Palmeiras-Porto Botafogo batte Seattle Sounders

Il Mondiale per Club entra nel vivo con emozioni e colpi di scena: un pareggio senza reti tra Palmeiras e Porto nel girone A, mentre il Botafogo si impone sui Seattle Sounders nel girone B. La notte italiana ha visto anche sfide appassionanti come Boca Juniors-Benfica e Chelsea-LAFC. Questi incontri promettono ancora grandi sorprese: restate sintonizzati per scoprire i risultati e i protagonisti di questa competizione infinita.

Si è chiusa con un pari senza reti Palmeiras-Porto, gara del Mondiale per Club valevole per il girone A. Ha vinto invece il Botafogo sui Seattle Sounders nel girone B: il 2-1 è firmato da Cunha e Igor Jesus, inutile la rete nel finale di Roldan per gli statunitensi. Nella notte italiana si sono giocate Boca Juniors-Benfica per il girone C, Chelsea-Lafc e Flamengo-Esperance nel D. Oggi alle 18 Fluminense-Borussia Dortmund e Ulsan Hyundai-Mamelodi (a mezzanotte) per il girone F, River Plate-Urawa Reds alle 21 (girone E, lo stesso dell’ Inter che alle 3 gioca col Monterrey ). Tutte la gare in chiaro su Dazn. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Mondiale per Club: pari Palmeiras-Porto, Botafogo batte Seattle Sounders

