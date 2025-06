Mondiale per Club Messi incontra Baggio | il post sui social

Nella notte italiana tra sabato e domenica, il mondo del calcio ha vissuto un momento speciale: Lionel Messi ha incontrato Roberto Baggio al Mondiale per Club. Un incontro tra due leggende, simboli di epoche diverse ma unite dalla passione per il calcio. Il post social di Messi ha subito catturato l’attenzione, emozionando i tifosi di tutto il mondo. È un ricordo che resterà impresso, testimoniando come il calcio possa unire le generazioni e ispirare sogni…

Lionel Messi ha incontrato Roberto Baggio al Mondiale per Club: il post sui social del fuoriclasse argentino. Nella notte italiana tra sabato e domenica, è iniziato il Mondiale per Club. La gara inaugurale del nuovo formato del torneo intercontinentale per club, si è disputato a Miami. A sfidarsi sono stati la compagine egiziana dell’ Al Ahly e l’ Inter Miami. Non sono mancate le opportunità , vari gli squilli – soprattutto nel secondo tempo – creati anche da Lionel Messi da una parte e dall’altra, ma alla fine ad aver la meglio è stato il pareggio, con la gara che si è conclusa sullo 0-0. Tra le varie stelle del calcio presenti sugli spalti dell’ Hard Rock Stadium in Florida, figurava anche Roberto Baggio che ha assistito alla gara inaugurale del torneo insieme a – tra gli altri – Kakà , Ronaldo e Del Piero. 🔗 Leggi su Sportface.it

In questa notizia si parla di: club - mondiale - messi - baggio

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

Mondiale per club, meglio #Baggio e #Ronaldo in tribuna che Messi in campo Vai su X

Mondiale per club, meglio Baggio e Ronaldo in tribuna che Messi in campo Il pareggio senza reti fra Inter Miami e Al-Ahly ha inaugurato il torneo Fifa con le riprese tv preoccupate soprattutto di inquadrare i settori dello stadio occupati dagli spettatori. Prezzi de Vai su Facebook

Mondiale per club, meglio Baggio e Ronaldo in tribuna che Messi in campo; Mondiale per club, meglio Baggio e Ronaldo in tribuna che Messi in campo; Il Mondiale per Club inizia con lo spettacolo solo in tribuna: da Ronaldo a Beckham e Baggio, com'è andato il match inaugurale.

Roberto Baggio regala la maglia a Messi; il ringraziamento dell'argentino: "Sei una leggenda storica del calcio" - Sono nove i Palloni d`Oro complessivi se sommiamo quelli conquistati da Leo Messi (otto) e quello vinto da Roberto Baggio nel 1993 da giocatore della Juventus. Da calciomercato.com

Mondiale per Club, Messi incontra Baggio: il post sui social - Lionel Messi ha incontrato Roberto Baggio al Mondiale per Club: il post sui social del fuoriclasse argentino. Si legge su sportface.it