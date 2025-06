Mondiale per Club le brasiliane incantano | qualità e personalità di Palmeiras Botafogo e Flamengo

Il Mundial per Club si infiamma grazie alle squadre brasiliane, vere protagoniste di questo avvio avvincente. Palmeiras, Botafogo e Flamengo incantano con talento, personalità e un calcio spettacolare, portando entusiasmo e suspence in ogni partita. Le loro performance stanno elevando lo standard del torneo e promettono un finale ricco di emozioni. La sfida è appena iniziata, e il meglio deve ancora venire.

Mondiale per Club: un pareggio e due vittorie per le squadre brasiliane: il Palmeiras sfiora il colpaccio con il Porto; ottime prove di Botafogo e Flamengo Tra le squadre che stanno convincendo di più in questo avvio di Mondiale per Club ci sono le squadre brasiliane, che hanno impressionato per qualità tecnica, ritmo alto e

