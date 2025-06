Mondiale per Club Juve pronta a decollare per Washington! La GALLERY con la partenza in vista dell’esordio contro l’Al Ain – VIDEO

La Juventus si prepara a lasciare l’Italia e volare a Washington per il prestigioso Mondiale per Club FIFA. L’attesa cresce mentre i bianconeri si concentrano sui movimenti e le strategie in vista del primo impegno contro l’Al-Ain, in programma mercoledì 18 giugno alle 21:00 locali (3:00 in Italia). Tieniti aggiornato con la nostra gallery esclusiva e vivi ogni emozione di questa avventura internazionale. La sfida più grande sta per iniziare!

Mondiale per Club, Juve pronta a decollare per Washington: tutti i dettagli sui movimenti dei bianconeri. La Juventus, come riportato dal club bianconero, è pronta a decollare per Washington dove alle ore 21:00 locali di mercoledì 18 giugno (le ore 3:00 in Italia) affronterà l’ Al-Ain nel proprio match d’esordio al Mondiale per Club FIFA. Next stop: Washington, DC? Watch the @FIFACWC June 14 – July 13 Every Game Free https:t.cokAe2yP09bk #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.comLwZocqrvcO — JuventusFC???? (@juventusfcen) June 17, 2025 Di seguito il video pubblicato dal club con i bianconeri in partenza e la gallery con i migliori scatti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com