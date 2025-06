Mondiale per Club Inter Lautaro alza la voce | la promessa ai tifosi nell’ultima intervista 

Lautaro Martinez torna a parlare con passione e determinazione, lasciando alle spalle le delusioni in Champions League. Il bomber dell’Inter alza la voce, promettendo ai tifosi una nuova avventura al Mondiale per Club sotto la guida di Cristian Chivu. Con il cuore pieno di speranza, il desiderio di conquistare nuovi traguardi è più forte che mai: la squadra è pronta a scrivere un altro capitolo di storia.

Mondiale per Club Inter, Lautaro Martinez alza la voce e suona la carica, ecco arriva il messaggio per tutti i tifosi nell’ultima intervista. La delusione in Champions League è alle spalle. Ora per Lautaro Martinez inizia una nuova avventura con l’ Inter  targata Cristian Chivu al Mondiale per Club. Un passaggio delle parole riportate da  La Gazzetta dello Sport stamattina: CHAMPIONS – «Ero triste, difficile andare a fondo sui motivi, io ci ho messo 5-6 giorni a parlare, volevo spiegare alla mia gente. Quella notte non ci è riuscito niente e a loro tutto: non siamo stati noi, non siamo stati squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com