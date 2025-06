Mondiale per club Inter la missione di Chivu | i nuovi innesti subito titolari? Le ultime

Mondiale per club Inter: una nuova sfida che chiama a raccolta talenti e determinazione. Con Chivu pronto a inserire subito Sucic e Luis Henrique tra i titolari, l’obiettivo è rinnovare la squadra e creare un’unità vincente. Sebbene la vittoria non sembri l’unico scopo, l’attenzione si concentra sulla costruzione di un gruppo solido e coeso, fondamentale per superare ogni ostacolo e scrivere un nuovo capitolo di successi.

Mondiale per club Inter, l’obiettivo è voltare pagina: Chivu pronto a inserire subito Sucic e Luis Henrique. Sebbene la dirigenza dell’ Inter affermi che l’obiettivo è vincere in ogni competizione, appare poco probabile che il club abbia realmente chiesto a Chivu di trionfare nel Mondiale per club, come riportato oggi da Tuttosport. L’importante, quindi, è iniziare a costruire la sua squadra, farsi conoscere dai giocatori e superare un maggio particolarmente difficile. La squadra si avvia a questa nuova avventura con molte incognite. La pesante sconfitta per 0-5 contro il PSG rappresenta una macchia da cui è difficile riprendersi e sarà interessante capire quanto Chivu sia riuscito a rinnovare la mentalità dei calciatori, dai quali ci si aspettava di più, soprattutto dopo le recenti delusioni in nazionale. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mondiale per club Inter, la missione di Chivu: i nuovi innesti subito titolari? Le ultime

In questa notizia si parla di: club - inter - chivu - subito

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

MONDIALE PER CLUB - Inter, Bastoni: "Vogliamo ripartire, Chivu? A livello umano mi ha subito colpito" https://ift.tt/kvmRu0a Vai su X

L'arrivo di Cristian Chivu sulla panchina dell'Inter porterà anche al lancio di diversi giovani. Ne è sicuro il Corriere dello Sport. Il primo che potrebbe essere testato subito già al Mondiale per Club è Valentin Carboni, fermo dallo scorso ottobre per il grave infort Vai su Facebook

MONDIALE PER CLUB - Inter, Bastoni: Vogliamo ripartire, Chivu? A livello umano mi ha subito colpito; TS - Mondiale per club, Chivu ha una missione su tutte. I nuovi subito nella mischia; Inter: Chivu infiamma subito i tifosi, il retroscena su Inzaghi e Mourinho.

Repubblica – Inter, le 3 cose chieste subito da Chivu! E lavora su questa novità tattica - Si avvicina l'esordio dell'Inter al Mondiale per Club, di fronte ci sarà il Monterrey: occhio alle nuove indicazioni di Chivu e alle prove ... Segnala fcinter1908.it

Pagina 0 | Chivu volta pagina Inter dopo il 5-0: "Basta col passato. Vedrete Sucic e Luis Henrique" - Il tecnico parla in conferenza stampa in vista del suo esordio sulla panchina nerazzurra nel Mondiale per club: ecco cosa ha detto ... tuttosport.com scrive