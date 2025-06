Mondiale per club Inter contro Monterrey | emergenza attacco Probabili formazioni e orari tv

Il Mondiale per club entra nel vivo con la sfida tra Inter e Monterrey, un incontro che promette emozioni e colpi di scena. Dopo le vittorie di prestigio di Psg, Bayern Monaco e Chelsea, ora tocca ai nerazzurri mostrare il proprio valore. Scopriamo le probabili formazioni, gli orari TV e le strategie per questa sfida cruciale, perché ogni dettaglio può fare la differenza in questa competizione entusiasmante.

Milano, 17 giugno 2025 – Partito forte il mondiale per club per Psg e Bayern Monaco, addirittura dieci i gol dei bavaresi contro l’Auckland, e tra le europee anche il Chelsea ha vinto (2-0 contro Los Angeles), mentre è stato fermato il Porto sullo zero a zero dai brasiliani del Palmeiras. Nella notte, pari e spettacolo tra Boca Juniors e Benfica (2-2 con un espulso per parte) e ora tocca all’Inter, che debutta nella notte tra martedì e mercoledì contro il Monterrey, squadra messicana che ha tra le sue fila Sergio Ramos. Problemi in avanti per Chivu, che avrà Lautaro e Thuram, ma non Correa, passato al Botafogo, Taremi, bloccato in Iran a causa della guerra, e Arnautovic, in scadenza e pronto a lasciare l’Inter. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Mondiale per club, Inter contro Monterrey: emergenza attacco. Probabili formazioni e orari tv

