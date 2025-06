Mondiale per Club incontro Messi-Baggio L’argentino | Una leggenda del calcio

Il mondo del calcio si è emozionato ancora una volta con un incontro straordinario: Messi e Baggio insieme, un momento che celebra due leggende del pallone. L'argentino ha condiviso sui social foto indimenticabili dell'incontro negli Stati Uniti, condivisione che ha fatto sognare i tifosi di tutto il mondo. Un’occasione unica per rivivere la magia di due icone del calcio internazionale. La loro presenza sul campo rimarrà impressa nella memoria di tutti gli appassionati.

