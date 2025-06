Mondiale per Club il Borussia Dortmund si salva contro la Fluminense | è 0-0 all’esordio

Nel cuore di un match emozionante e combattuto, il Borussia Dortmund si conquista un punto prezioso contro il temibile Fluminense nel debutto al Mondiale per Club. Nonostante lo 0-0 finale, l'incontro ha regalato spettacolo e tensione, testimoniando la forza e la determinazione delle due squadre. La sfida ha acceso gli entusiasmi dei tifosi e segnato una partenza promettente per le rispettive ambizioni. Ora, con questa anteprima, ci attendono altre emozioni e sorprese in questo torneo mozzafiato.

Il risultato della sfida tra Fluminense e Borussia Dortmund, valida per la prima giornata del Mondiale per Club. I dettagli Finisce 0-0 la sfida più attesa del gruppo F del Mondiale per Club tra Fluminense e Borussia Dortmund, ma il risultato non racconta l’intensità e le emozioni vissute in campo. I brasiliani, guidati da Renato Portaluppi, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Mondiale per Club, il Borussia Dortmund si salva contro la Fluminense: è 0-0 all’esordio

Direttamente dal MetLife Stadium di New York, vi aspettiamo oggi alle 18.00 su #Italia1 e in streaming su Mediaset Infinity con Fluminense – Borussia Dortmund, il nuovo imperdibile big match del Mondiale per Club FIFA 2025 ? #FIFACWC Vai su Facebook

Il Fluminense domina ma spreca: un Borussia Dortmund imballato strappa lo 0-0 ai brasiliani - A differenza di quel che ci si poteva aspettare, però, è stato un dominio dei brasiliani, ai qu ... Scrive msn.com

Fluminense-Borussia Dortmund 0-0: dominio dei brasiliani, ma Thiago Silva e compagni non sfondano grazie a Kobel - Per l’ennesima volta una squadra sudamericana non riesce a battere un’europea in una grande competizione internazionale. Come scrive eurosport.it