Mondiale per Club Fluminense Borussia Dortmund 0-0 | un punto che non accontenta nessuno!

Il primo scontro tra Fluminense e Borussia Dortmund si conclude con un pareggio a reti inviolate, lasciando entrambe le squadre insoddisfatte. In una serata di emozioni e tensioni all’MetLife Stadium di New York, i brasiliani e i tedeschi hanno dato il massimo, ma il risultato non premia nessuno. Ora, nel gruppo F, tutto è ancora aperto: la competizione si infiamma e il vero spettacolo deve ancora cominciare.

Ecco come è andata la partita di stasera. Continua la prima giornata del Mondiale per Club: è terminato da pochi minuti il match tra il Fluminense e il Borussia Dortmund (partita del gruppo F). Risultato finale di 0 a 0 che non fa felice nessuna delle due squadre. Al MetLife Stadium di New York i brasiliani ci provano senza fortuna con i tentativi di Arias, Martinelli, Everaldo e Canobbio, mentre tra i tedeschi il più pericoloso è Guirassy. Di seguito tutti i risultati delle sfide disputate oggi. Martedì 17 giugno Boca Juniors-Benfica  2-2. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mondiale per Club, Fluminense Borussia Dortmund 0-0: un punto che non accontenta nessuno!

Direttamente dal MetLife Stadium di New York, vi aspettiamo oggi alle 18.00 su #Italia1 e in streaming su Mediaset Infinity con Fluminense – Borussia Dortmund, il nuovo imperdibile big match del Mondiale per Club FIFA 2025 ? #FIFACWC Vai su Facebook

