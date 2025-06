Mondiale per Club ci siamo | cosa aspettarsi dalla prima Inter di Cristian Chivu

Il Mondiale per Club sta per partire e l’Inter di Cristian Chivu si prepara a scrivere un nuovo capitolo. Dopo quella drammatica serata di fine maggio, i neroazzurri sono pronti a riscattarsi e a sorprendere i tifosi con una gestione più matura e innovativa. La domanda ora è: cosa aspettarsi dalla prima Inter di Chivu? Scopriamolo insieme, perché il futuro è tutto da vivere.

Dove eravamo rimasti? A quella – sportivamente parlando – drammatica sera di fine maggio, allo schiaffo a mano aperta rifilato dal Psg alla Beneamata. Impossibile dimenticare, almeno a ferita ancora aperta. Più intelligente, anche con l’aiuto del Mondiale per Club e come pare abbia fatto il nuovo allenatore dell’ Inter Cristian L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Mondiale per Club, ci siamo: cosa aspettarsi dalla prima Inter di Cristian Chivu

In questa notizia si parla di: mondiale - club - siamo - cosa

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

#LautaroMartinez: «Mondiale per Club un obiettivo! Siamo l’#Inter» Vai su X

Cosa ne pensate del Mondiale per club Credete che vada organizzato diversamente oppure pensate che giusto coinvolgere tutte queste squadre Vai su Facebook

Mondiale per Club, Lautaro: “Vogliamo arrivare fino in fondo, siamo d’accordo su tutto con Chivu”; Tudor vuole vincere il Mondiale per Club: È nel DNA della Juventus, siamo qui per questo; Chelsea-LA FC, parla Maresca: “Il Mondiale per Club è un grande torneo”.

Cosa vede l’arbitro quando dà un rigore: la nuova telecamera al Mondiale per Club mostra tutto - Non c’è bisogno di attendere il replay, si può assistere in diretta e in tempo reale a tutto quanto accade i ... Segnala fanpage.it

Mondiale per Club, ecco cosa vedono gli arbitri con la bodycam - Nelle partite del Mondiale per Club 2025 allargato a 32 squadre, la Fifa sperimenta anche la bodycam degli arbitri. Riporta panorama.it