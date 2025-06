Mondiale per Club Boca Juniors-Benfica finisce 2-2 | segna Di Maria espulso Belotti

Nella notte infuocata tra Boca Juniors e Benfica, il calcio ha regalato emozioni forti: finisce 2-2 un incontro ricco di colpi di scena, con Di Maria protagonista e Belotti espulso. Un match che ha acceso il cuore dei tifosi e lasciato il segno nel gruppo C del Mondiale per Club, dove ogni secondo conta e le sorprese sono all’ordine del giorno.

Nella notte è successo di tutto tra Boca Juniors e Benfica, seconda partita del gruppo C del Mondiale per Club dopo il 10-0 del Bayern Monaco.

