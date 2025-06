Mondiale per Club Boca Juniors-Benfica 2-2 e Flamengo-ES Tunisi 2-0 | l’ex Juve Di Maria ed Otamendi salvano i portoghesi Tutto facile per i brasiliani senza Danilo

Il Mondiale per Club si infiamma con emozionanti sfide tra grandi protagonisti: Boca Juniors e Benfica regalano un entusiasmante 2-2, mentre Flamengo e ES Tunisi conquistano una vittoria convincente 2-0. Le squadre sudamericane e portoghesi si sfidano a viso aperto, con i brasiliani che dominano senza Danilo. In attesa dell’esordio della Juventus, il torneo si conferma un palcoscenico di spettacolo e passione calcistica.

Mondiale per Club, Boca-Benfica 2-2 e Flamengo-ES Tunisi 2-0: pari spettacolo tra argentini e portoghesi. Vince anche la squadra dell’ex Juve Danilo. Nella notte italiana si sono disputate altre due partite della fase a gironi del Mondiale per Club. In attesa del debutto della Juventus, in programma giovedì notte alle ore 3:00 italiane, si sono affrontate Boca Juniors e Benfica e Flamengo-ES Tunisi. Pari spettacolo nella prima sfida: al doppio vantaggio del Boca firmato da Miguel Merentiel e Battaglia hanno risposto l’ex Juve Di Maria, su calcio di rigore, ed Otamendi al minuto 84. Non è sceso in campo l’ex capitano dei bianconeri Danilo nel successo del Flamengo sull’Esperance Tunis: i brasiliani si sono imposti per 2-0 con le reti di de Arrascaeta e Luiz Araujo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mondiale per Club, Boca Juniors-Benfica 2-2 e Flamengo-ES Tunisi 2-0: l’ex Juve Di Maria ed Otamendi salvano i portoghesi. Tutto facile per i brasiliani senza Danilo

In questa notizia si parla di: club - mondiale - boca - benfica

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

L’arbitro messicano Cesar Arturo Ramos Palazuelos espelle Figal durante Boca Juniors-Benfica al Mondiale per Club ma dal suo taschino sbuca qualcosa di inaspettato Vai su Facebook

MONDIALE CLUB | Pareggio tra Boca Juniors e Benfica. Il 2-2 finale è firmato da Merentiel (21'), Battaglia (27'), Di Maria (48') e Otamendi (84'). Nel finale espulso Belotti Vai su X

Botte da orbi tra Boca Juniors e Benfica: 2-2 e cartellini rossi - Calcio video; Boca-Benfica, le pagelle: Otamendi, campione che si rialza (7). Figal, fallaccio inutile (4,5); Mondiale per Club 2025, le classifiche di tutti i gironi.

Belotti, esordio disastroso al Mondiale per Club: espulso in Benfica-Boca Juniors - L’avventura di Andrea Belotti al Mondiale per Club con la maglia del Benfica è cominciata in modo disastroso. Secondo ilfattoquotidiano.it

Boca Juniors-Benfica, Belotti espulso all'esordio al Mondiale per Club - 2 del suo Benfica contro il Boca Juniors, l'esordio di Andrea Belotti al Mondiale per Club è stato da dimenticare. Si legge su sport.sky.it