Mondiale per Club 2025 | bene Chelsea e Flamengo pari fra Boca e Benfica

Il Mondiale per Club 2025 prende il via con emozioni intense e sorprese entusiasmanti. Mentre il Chelsea inaugura la sua avventura con una vittoria convincente contro il Los Angeles FC, il pareggio tra Flamengo e Boca Juniors e la sfida tra Benfica e i brasiliani animano il torneo. La competizione è appena iniziata, ma le aspettative sono alte: scopriamo insieme cosa ci riserva questo entusiasmante mondiale.

Milano, 17 giugno 2025 - Comincia bene l'avventura nel Mondiale per Club del Chelsea, che nella serata italiana di lunedì manda al tappeto il Los Angeles Fc. I londinesi si impongono 2-0, portandosi così a quota 3 punti nel raggruppamento D. A sbloccare il risultato ci pensa al 34' Neto. Nella ripresa la formazione a stelle e strisce abbozza una reazione, ma all'80' è Enzo Fernandez a chiudere i conti con la rete del raddoppio. Chelsea - Los Angeles Fc 2-0 Chelsea (4-2-3-1): Sanchez; James (46' Gusto), Adarabioyo, Colwill, Cucurella; Caicedo (84' Essugo), Lavia (46' Fernandez); Neto, Palmer (84' Nkunku), Madueke (64' George); Jackson (64' Delap). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Mondiale per Club 2025: bene Chelsea e Flamengo, pari fra Boca e Benfica

In questa notizia si parla di: chelsea - mondiale - club - bene

Il Chelsea piomba su Maignan: i Blues trattano col Milan, vogliono il portiere al Mondiale per club - Il Chelsea punta forte su Mike Maignan, portiere del Milan, in vista del Mondiale per Club. Un colpo che potrebbe rivoluzionare la squadra londinese e rafforzare la sua ambizione di tornare ai vertici del calcio mondiale.

Il Mondiale per Club ci regala un'altra perla ? Il secondo tempo di Chelsea-Los Angeles FC è iniziato con un leggero ritardo per colpa di... Olivier Giroud. L'attaccante francese ex Milan viene scelto dal tecnico Cherundolo per entrare in campo al posto di Eb Vai su Facebook

ESORDIO CONVINCENTE DI DELAP: SE QUESTO È SOLO L'INIZIO... Siamo ormai abituati (o rassegnati) alle lunghe liste di proscrizione dei nomi in entrata al Chelsea durante ciascuna sessione di mercato. Il Mondiale per Club, al netto dei limiti fin qui pre Vai su X

Mondiale per Club 2025: bene Chelsea e Flamengo, pari fra Boca e Benfica; Chelsea-Los Angeles Fc 2-0: parte bene Maresca, la decidono Neto e Fernandez; Mondiale per club, Chelsea-Los Angeles 2-0 nello stadio semivuoto: e l'Inter è in ansia per Taremi dopo i bombardamenti.

Mondiale per Club 2025: bene Chelsea e Flamengo, pari fra Boca e Benfica - Stesso scarto fra Flamengo ed Espérance Tunisi. Si legge su msn.com

Mondiale per Club, Flamengo-Espérance 2-0: debutto con assist per Jorginho - Guardando le statistiche dopo il 90` non c`è stata partita tra il Flamengo e i tunisini dell`Espèance. msn.com scrive