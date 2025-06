Mondiale per club 2025 Al Ain-Juventus | probabili formazioni e orario tv

Mondiale per Club 2025 al Al Ain: un’occasione imperdibile per la Juventus di rilanciare il proprio prestigio internazionale. Inseriti nel girone G, i bianconeri affrontano l’ostico Al Ain in una sfida che potrebbe segnare l’inizio di una nuova avventura europea e mondiale. Scopri le probabili formazioni, gli orari delle partite e dove seguire in diretta questa emozionante competizione, perché ogni istante può fare la storia.

Washington, 17 giugno 2025 - La Juventus è pronta al debutto nel Mondiale per Club. Inseriti nel girone G, i bianconeri affrontano nella gara valevole per la prima giornata l' Al Ain. I piemontesi, dopo una stagione travagliata e un finale di primavera caratterizzato dai cambi societari (ma pure dalla conferma in panchina di Igor Tudor ), hanno come obiettivo quello di disputare un buon torneo, per poi cominciare a pensare alla prossima annata. Fondamentale in questo senso cominciare con il piede giusto sul campo dell'Audi Field di Washington contro la formazione più titolata degli Emirati Arabi (con 14 trofei nazionali in bacheca), che non rappresenta di certo un ostacolo propriamente insormontabile.

