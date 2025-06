Mondiale per Club 1ª giornata | un Belotti espulso nella notte Esordio Inter alle 3 e non solo

Il Mondiale per Club FIFA 2025 entra nel vivo con partite emozionanti e colpi di scena, come l’espulsione di Belotti nella notte. Dopo le prime giornate intense, oggi si riprende con quattro incontri imperdibili, tra cui il debutto dell’Inter alle 3 contro il Monterrey. La competizione promette spettacolo e sorprese: restate sintonizzati per scoprire tutte le emozioni di questa entusiasmante fase.

La prima giornata del Mondiale per Club Fifa continua oggi dopo le tre partite di ieri e della notte. Oggi in programma altre quattro partite, due di queste dopo la mezzanotte. È la volta dell’Inter, alle 3 contro il Monterrey. MONDIALE PER CLUB FIFA 2025 – LE PARTITE DI IERI E DELLA NOTTE. GRUPPO C. Boca Juniors-Benfica 2-2 21? Merentiel, 27? Battaglia, 45? +3 Di Maria (BE), 84? Otamendi (BE) CLASSIFICA: Bayern Monaco 3, Benfica 1, Boca Juniors 1, Auckland City 0. GRUPPO D. Chelsea-Los Angeles FC 2-0 34? Pedro Neto, 79? Fernandez Flamengo-Espérance 2-0 17? De Arrascaeta, 70? Luiz Araujo CLASSIFICA: Chelsea 3, Flamengo 3, Esperance 0, Los Angeles FC 0 MONDIALE PER CLUB FIFA 2025 – LE PARTITE DI OGGI E DELLA NOTTE. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Mondiale per Club, 1ª giornata: un Belotti espulso nella notte. Esordio Inter alle 3 e non solo

Inizia oggi il mondiale x club: presenti x l'Italia la Juve e l'Inter. Il torneo è proposto da Dazn ma Mediaset si è assicurata una partita al giorno in chiaro live,la"migliore"della giornata su Ita1 o Can5 e replicata il giorno dopo su 20. Questa notte l'Inter dalle 2 #Asc Vai su X

Il grande giorno è arrivato! Il Mondiale dei sogni inizierà stanotte alle 2 su Italia 1 con la partita tra i padroni di casa dell'Inter Miami di Messi e... Vai su Facebook

