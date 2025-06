Mondiale club | Boca Juniors e Benfica pareggiano 2-2 Esordio vincente per il Flamengo contro l' Esperance Tunisi

Nel cuore di Philadelphia, il Flamengo apre con vittoria il Mondiale per club, superando 2-0 l’Esperance Tunis grazie a De Arrascaeta e Araujo. Intanto, a Miami, Boca Juniors e Benfica regalano emozioni, pareggiando 2-2 in un match ricco di colpi di scena. La competizione è già calda e promette sfide avvincenti: il torneo si infiamma!

Esordio vincente per il Flamengo al Mondiale per club. I brasiliani hanno sconfitto 2-0 i tunisini dell’Esperance Tunis. Le reti sono state firmate da De Arrascaeta (17') e da Araujo (70'). la partita si è giocata al Lincoln Financial Field di Filadelfia. Le due squadre sono inserite nel girone D con Chelsea e Los Angeles Fc. Boca Juniors e Benfica hanno pareggiato 2-2 lunedì all’Hard Rock Stadium. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Mondiale club: Boca Juniors e Benfica pareggiano 2-2. Esordio vincente per il Flamengo contro l'Esperance Tunisi

MONDIALE CLUB | Pareggio tra Boca Juniors e Benfica. Il 2-2 finale è firmato da Merentiel (21'), Battaglia (27'), Di Maria (48') e Otamendi (84'). Nel finale espulso Belotti Vai su X

