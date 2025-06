Mondello e Sferracavallo bus navetta gratuiti per i palermitani | biglietti a 50 centesimi per i turisti

Palermo si muove con un’attenzione speciale alle esigenze di residenti e turisti: navette gratuite per i palermitani, biglietti a soli 50 centesimi per i visitatori e sconti dedicati alle linee che collegano la città alle incantevoli borgate di Mondello e Sferracavallo. Queste iniziative puntano a rendere più accessibile e sostenibile il trasporto urbano, promuovendo la scoperta delle meraviglie locali. Un’occasione imperdibile per vivere Palermo in modo semplice e conveniente.

Navette gratuite per i residenti a Palermo, biglietto a 50 centesimi per i non residenti e accessi gratuiti per determinate categorie e sconti sulle linee che collegano la città alle borgate di Mondello e Sferracavallo. Sono questi i punti principali delle promozioni stabilite. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Mondello e Sferracavallo, bus navetta gratuiti per i palermitani: biglietti a 50 centesimi per i turisti

In questa notizia si parla di: mondello - sferracavallo - gratuiti - centesimi

Il pizzo e il pesce imposti dai boss ai ristoratori di Mondello e Sferracavallo: 8 condanne - Dieci condanne per il pizzo e il ricatto ai ristoratori di Mondello e Sferracavallo segnano il ritorno della malavita nella zona.

Mondello e Sferracavallo, bus navetta gratuiti per i palermitani: biglietti a 50 centesimi per i turisti; Mondello e Sferracavallo, potenziato il servizio navette dell’Amat; Navette a pagamento a Mondello, scoppia la polemica.

Navetta a pagamento per Mondello e zone balneari, è scontro politico: “colpiti i cittadini meno abbienti” - Introduzione di 50 centesimi per il servizio navetta estivo verso le località balneari di Mondello, Sferracavallo e Addaura: è polemica. Scrive blogsicilia.it

Amat, navette estive a pagamento, esplode la protesta a Palermo: “Disservizio per cittadini e turisti” - Scoppia la polemica a Palermo per la decisione dell’AMAT di introdurre un ticket da 50 centesimi per le navette estive che collegano Mondello, Sferracavallo e Addaura. Secondo blogsicilia.it