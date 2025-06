Molesta una compaesana E viola il divieto di avvicinarla Arrestato dai carabinieri

I carabinieri di Castelnuovo di Garfagnana rafforzano la loro lotta contro la violenza di genere con un intervento decisivo a Piazza al Serchio. Dopo ripetute violazioni delle misure restrittive, un residente è stato arrestato per aver molestato una compaesana e infranto il divieto di avvicinamento. La sicurezza delle donne resta una priorità assoluta: le forze dell'ordine non tollerano comportamenti che minano la tranquillità della comunità .

PIAZZA AL SERCHIO Massima attenzione da parte dei carabinieri della Compagnia di Castelnuovo di Garfagnana, guidati dal maggiore Biagio Oddo, per la prevenzione dei reati commessi nei confronti delle donne. In questo caso, il focus è stato puntato verso un abitante del comune di Piazza al Serchio, in Garfagnana, che avrebbe disatteso piĂą volte le misure restrittive impostagli a causa di comportamenti molesti messi in atto nel tempo nei confronti di una sua compaesana e scattati dopo la denuncia della stessa vittima. L’uomo è stato così arrestato dai militari dell’Arma e messo ai domiciliari. Dallo scorso febbraio il presunto molestatore avrebbe reiterato i comportamenti persecutori nei confronti di una compaesana a Piazza al Serchio e pertanto, dopo una denuncia presentata nell’aprile dalla parte offesa, si era visto imporre la misura del divieto di avvicinamento, con l’obbligo di presentazione periodica alla polizia giudiziaria. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Molesta una compaesana. E viola il divieto di avvicinarla. Arrestato dai carabinieri

