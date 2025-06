Moise Kean all’Inter cessione pesante dei nerazzurri per fargli posto | colpo fenomenale

L’Inter potrebbe stupire tutti con un colpo di mercato sorprendente: la cessione pesante di Moise Kean, in vista di un acquisto che potrebbe riscrivere le sorti del suo attacco. Con il sogno di riportare in squadra uno dei talenti più promettenti del calcio italiano, i nerazzurri si preparano a un movimento strategico che potrebbe cambiare le carte in tavola nel calciomercato. La domanda è: sarà davvero lui il nuovo volto dell’attacco interista?

Moise Kean potrebbe diventare a sorpresa il sogno di mercato dell'Inter, che in caso di cessione importante potrebbe fiondarsi sul bomber italiano Moise Kean insieme al capocannoniere Mateo Retegui è stata la vera rivelazione di questo campionato. Con 19 reti in 32 presenze con la maglia della Fiorentina si è piazzato al secondo posto in classifica dietro proprio al bomber dell'Atalanta, facendo così lievitare la sua valutazione che ad oggi si aggira intorno ai 50 milioni di euro. Su di lui si sono subito accese le sirene dei top club europei e italiani, in primis il Napoli che vede in lui l'alter ego perfetto per Romelu Lukaku, che all'età di 32 anni non può essere più considerato un "perno" per il futuro.