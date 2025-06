Modena Calcio | la sfida di Andrea Sottil e il progetto della famiglia Rivetti

innovazioni e allo sviluppo del settore giovanile, la famiglia Rivetti dimostra di saper scrivere pagine di successo anche nelle sfide più complesse. Con Andrea Sottil alla guida, il Modena Calcio si avvia verso nuovi traguardi, alimentando la passione dei tifosi e rafforzando il proprio spirito competitivo. È un percorso che unisce tradizione e innovazione, dimostrando che nel calcio, come nella vita, il coraggio di ripartire è la vera chiave per crescere e vincere.

Nel calcio, così come nella vita, si deve avere la forza di voltare pagina. Ma, allo stesso tempo, dotarsi di sapienza e non scordarsi delle pagine già vissute. Il quinto allenatore all’alba del quinto anno di gestione sportiva: non si va molto lontano dalla realtà quando si pensa che sia questo il momento più denso di responsabilità per la famiglia Rivetti. Bravissima, lungimirante, coraggiosa nei progetti collaterali legati alle infrastrutture, necessarie, senza le quali un progetto solido nel tempo non può esistere e il centro sportivo è un tassello imprescindibile, fidatevi. Lo ’Zelocchi’ dovrà appartenere al passato e seppur una ventina di anni fa con lo ’Zelocchi’ si è andati in A, una struttura del genere non può più essere d’aiuto alle tecniche di allenamento moderne. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net