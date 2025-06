Modello Caivano Figuccia | Grazie a Mantovano per l' attenzione nei confronti di Borgo Nuovo

Palermo – “Durante la mattinata sono stati passati in rassegna tutti gli interventi programmati. Ringrazio il sottosegretario Mantovano per la sensibilità mostrata facendo il giro di tutte le città oggetto del contributo e per la particolare attenzione mostrata verso il quartiere Borgo Nuovo, a testimonianza di un impegno concreto e condiviso verso lo sviluppo e la valorizzazione del nostro territorio. Un segnale positivo di collaborazione e fiducia nel futuro del nostro quartiere."

Palermo – "Durante la mattinata sono stati passati in rassegna tutti gli interventi programmati. Ringrazio il sottosegretario Mantovano per la sensibilità mostrata facendo il giro di tutte le città oggetto del contributo e per la particolare attenzione mostrata verso il quartiere Borgo Nuovo, a testimonianza di un impegno concreto e condiviso verso lo sviluppo e la valorizzazione del nostro territorio. Un segnale positivo di collaborazione e fiducia nel futuro del nostro quartiere."

Governo, Mantovano a Catania e Palermo per il piano di riqualificazione sociale: “Modello Caivano per offrire alternative sane ai cittadini” - Mantovano a Catania e Palermo per il Piano straordinario da 180 milioni contro emarginazione e degrado. Lo riporta corrieretneo.it

