Modello Caivano 20 progetti per riqualificare Borgo Nuovo | Saranno pronti entro il 2027

Il futuro di Borgo Nuovo si illumina con un nuovo volto: entro il 2027, 20 progetti del Modello Caivano trasformeranno questo quartiere di Palermo, migliorando qualità della vita e valorizzando il patrimonio locale. Tali interventi, già al via domani, segnano un passo importante verso una riqualificazione sostenibile e duratura. L’entusiasmo cresce tra i residenti, pronti a vivere un quartiere rinnovato e più vivo che mai.

Prenderanno il via già domani i primi progetti del Piano straordinario di interventi infrastrutturali per il quartiere Borgo Nuovo di Palermo. Ad annunciarlo è stato il commissario straordinario di governo Fabio Ciciliano a margine dell'incontro nella chiesa di San Paolo Apostolo

