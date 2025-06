Mister Movie | Cardcaptor Sakura Film 2 | 25 Anni! Nuova Arte CLAMP e Ritorno al Cinema in Giappone

Celebra i 25 anni di "Cardcaptor Sakura" con il ritorno nelle sale giapponesi del film "The Sealed Card". Un evento imperdibile che rende omaggio alla nuova arte CLAMP, tra illustrazioni inedite e proiezioni speciali. Un’occasione per riscoprire l’incanto di Sakura Kinomoto e il suo magico mondo, lasciandosi trasportare nuovamente dalla sua avventura e dai traguardi raggiunti in un trionfo di emozioni e nostalgia.

Un traguardo importante per "The Sealed Card": festeggiamenti in Giappone con illustrazioni inedite e proiezioni speciali. Riscopri l'ereditĂ di Sakura Kinomoto.

