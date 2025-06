Missili iraniani e Iron Dome | quale rischio per l’Italia?

Missili iraniani e Iron Dome: qual è il rischio reale per l’Italia? Molti cittadini si chiedono quanto siamo protetti da potenziali minacce provenienti dal Medio Oriente. Sebbene l’Italia abbia sempre promosso il dialogo, la presenza di basi militari straniere e contrasti regionali rendono fondamentale analizzare con attenzione la nostra esposizione. Perché se da un lato la diplomazia continua a prevalere, dall’altro è essenziale valutare i rischi concreti e le strategie di difesa adottate.

C'è una domanda che molti italiani si stanno facendo: quanto siamo al sicuro dai lanci dei missili iraniani? La prima considerazione è perché il regime di Teheran dovrebbe mai prendersela con l'Italia, nazione che ha sempre cercato il dialogo con il regime teocratico, tuttavia una minaccia è certamente rappresentata dalla presenza sul nostro territorio di basi militari nelle quali ci sono forze statunitensi. Perché se da un lato la diplomazia di Washington si è chiamata fuori dalle azioni israeliane, dall'altro è evidente che quanto le forze IDF stiano facendo sull'Iran implica l'utilizzo di un numero di rifornitori aerei che Israele non ha, e quindi si ha la certezza che un aiuto dal mondo anglosassone lo stiano ricevendo.

