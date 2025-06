Missili in arrivo verso Israele | l' allarme dell' Idf

Un'ombra di tensione si abbatte su Israele, mentre le IDF lanciano un allarme urgente: una raffica di missili balistici provenienti dall'Iran minaccia la sicurezza della regione. Le autorità hanno immediatamente ordinato ai civili di rifugiarsi nei rifugi antiaerei, pronti a fronteggiare questa difficile situazione. La quiete è momentaneamente sospesa, e il Paese si prepara a fronteggiare una possibile escalation. La vigilanza resta alta, e la speranza di una soluzione pacifica non si spegne.

Le Idf hanno diramato un'allerta per una raffica di missili balistici lanciati dall'Iran verso Israele. L'esercito ha ordinato ai civili di entrare nei rifugi antiaerei e di rimanervi fino a nuovo avviso.

