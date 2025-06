Missili balistici iraniani su Israele | il video impressionante ripreso da un volo diretto in Pakistan

Un incredibile video cattura un momento di tensione internazionale: un volo della Pakistan Airlines, partito da Arabia Saudita e diretto a Islamabad, attraversa l’orizzonte e si imbatte in decine di missili balistici iraniani in volo verso Israele. Immaginate di essere al posto del pilota, testimone di uno scenario così impressionante e pericoloso. La scena si dipana come un inquietante promemoria delle fragilità geopolitiche attuali, lasciandoci riflettere sulla complessità dei conflitti globali.

Immaginate di guardare fuori dal finestrino e vedere, lungo la linea dell’orizzonte, decine di missili. È quanto ha visto il pilota di un aereo domenica, immortalando un lancio di missili balistici dall’Iran verso Israele. Il volo, secondo quanto riporta Repubblica, era della Pakistan Airlines: l’aereo partito da Braidah, in Arabia Saudita, era diretto a Islamabad in Pakistan. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Missili balistici iraniani su Israele: il video impressionante ripreso da un volo diretto in Pakistan

