Missile iraniano colpisce vicino Tel Aviv

Un nuovo fronte di tensione si apre nella regione: un missile iraniano ha colpito Herzliya, a pochi chilometri da Tel Aviv, sollevando preoccupazioni crescenti tra le autorità e i cittadini. I soccorritori del Magen David Adom stanno già intervenendo sul posto, mentre il clima di incertezza si intensifica. La situazione richiede attenzione e sangue freddo: cosa accadrà nel prossimo futuro?

Un missile lanciato dall'Iran ha colpito Herzliya, una città a pochi chilometri a nord di Tel Aviv. I soccorritori del Magen David Adom fanno sapere che si stanno dirigendo verso il luogo dell'impatto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Missile iraniano colpisce vicino Tel Aviv

Sirene a Tel Aviv per lancio di un missile dallo Yemen - Allarme a Tel Aviv e in altre aree di Israele a causa di un missile proveniente dallo Yemen. Le sirene hanno avvisato la popolazione di rifugiarsi, mentre l'IDF sta tentando di intercettare il colpo.

Dopo l’attacco preventivo israeliano e la contro risposta dell’Iran, un missile ipersonico iraniano colpisce la città di Tel Aviv in Israele. Nel video, il momento esatto dell’esplosione. Vai su Facebook

Un missile iraniano colpisce Tel Aviv. Vai su X

Raid su Teheran: colpita la tv di Stato. Nuovo attacco dell'Iran: missili e droni su Haifa e Tel Aviv | La diretta - Evacuazioni, blackout a Natanz e allarme per uso di missili ipersonici iraniani