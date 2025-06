‘Miss Grand International’ fa tappa nel Sannio

Il Sannio si è trasformato nel cuore di un evento straordinario: il tour internazionale di Miss Grand International ha conquistato il Relais Il Feudo, regalando emozioni e bellezza. Le concorrenti campane hanno dato il massimo, sfoggiando talento e charme in una serata indimenticabile. Con una giuria d’eccezione guidata da Valentina Panella, la vittoria è andata alla splendida Annalisa Tretola. Un traguardo che conferma come il talento locale possa brillare a livello globale.

Tempo di lettura: 1 minuto Sabato 14 giugno il tour internazionale di Miss Grand International ha fatto tappa nel Sannio, nella stupenda location del Relais Il Feudo. Le miss provenienti da tutte province campane si sono sfidate mostrando tutto il loro carisma e talento. La giuria presieduta da Valentina Panella sponsor nazionale con l' Atelier Sorelle Panella ha scelto come reginetta della serata la bellissima Annalisa Tretola bionda occhi azzurri 21 anni di Benevento con la fascia Miss Sorelle Panella, medaglia d'argento per Amalia Guerriero 19 anni di Cervinara (Av) con la fascia ApTricosistem a chiudere il podio Serena Di Caprio 20 anni di Napoli con la fascia I Love Coffè.

