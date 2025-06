Ministero Affari Esteri e ICE al fianco della fiera per l’incoming dei buyer più influenti

Grazie a questa collaborazione, Firenze si conferma come epicentro della moda internazionale, attirando buyer influenti e rafforzando il prestigio del Made in Italy nel mondo. Il sostegno congiunto del Ministero degli Affari Esteri e di ICE rappresenta un passo strategico verso una crescita sostenibile e globale del settore moda italiano. Un risultato che apre nuove opportunità e conferma il ruolo di eccellenza della nostra capitale della moda.

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e ICE - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, promuovono il ruolo di Firenze nella strategia di internazionalizzazione della moda italiana attraverso il sostegno ai saloni moda 2025 di Pitti Immagine, un contributo fondamentale per il programma di incoming dei migliori operatori esteri e di comunicazione. "Grazie a questa collaborazione – dice Agostino Poletto, direttore generale Pitti Immagine – possiamo continuare a investire nel portare a Firenze la comunità dei buyer più influenti della moda e del lifestyle uomo, e nell’invito a compratori provenienti dai mercati emergenti, sia quelli che sappiamo essere potenziali nuovi clienti del Made in Italy, sia quelli che stanno già diventando importanti per i nostri espositori nazionali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ministero Affari Esteri e ICE al fianco della fiera per l’incoming dei buyer più influenti

È stata inaugurata ieri a Milano The Innovation Alliance 2025, il macro-evento che raggruppa le manifestazioni fieristiche leader nei settori della meccanica strumentale, in cui Agenzia ICE è presente con una significativa azione di incoming, accompagnando

