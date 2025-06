Minigiunta e presidenza il piano di Bitetti | le consultazioni in due fasi

Minigiunta e presidenza presentano il piano di Bitetti, con consultazioni suddivise in due fasi. La tabella di marcia è perfettamente rispettata, e ieri, il neosindaco in pectore ha dato un primo assaggio di leadership, preparando il terreno per la grande manifestazione del Medimex. Questa kermesse, come ormai da anni, promette di regalare musica ed emozioni a tutti gli appassionati, consolidando così il ruolo centrale dell’evento nella nostra città.

