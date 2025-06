Minami al Brighton pagata la clausola | Roma femminile tra mercato e allenatore

Minami al Brighton, la clausola pagata dalla Roma femminile, segnala un mutamento nel mondo del calcio femminile tra mercato e staff. Dopo una stagione deludente, tra il terzo posto in campionato e una finale di Coppa Italia sfumata contro la Juventus, la squadra si prepara a rivoluzioni significative. La volontà di rinascita coinvolge non solo lo staff tecnico, come Spugna, ma anche l’intera società , in cerca di nuovi stimoli e successo.

