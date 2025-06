Minaccia di morte l' ex compagna | 52enne arrestato

Una notte di paura e tensione scuote Marcianise: un uomo di 52 anni è stato arrestato dopo aver aggredito e minacciato di morte l’ex compagna. La prontezza degli agenti del commissariato ha evitato il peggio, intervenendo tempestivamente su richiesta di aiuto. Questa vicenda mette in evidenza l’importanza di denunciare ogni forma di maltrattamento. La tutela delle vittime e la lotta agli abusi sono priorità fondamentali per la nostra società.

Aggredisce l'ex compagna e la minaccia di morte. Un 52enne è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia dagli agenti del commissariato di Marcianise. I poliziotti, in seguito a segnalazione di un’aggressione al numero di emergenza 113, sono intervenuti nei pressi dell’abitazione di una. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Minaccia di morte l'ex compagna: 52enne arrestato

