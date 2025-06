Minaccia con un coltello a Termini Imerese la direttrice della posta la reazione coraggiosa della donna

In un gesto di grande coraggio, la direttrice di un ufficio postale a Termini Imerese ha affrontato una minaccia con un coltello da parte di un 29enne di Trabia, che tentava di rapinarla. La sua prontezza e determinazione hanno permesso di sventare il pericolo e di chiamare prontamente le forze dell’ordine, portando all’arresto del responsabile. La scena dimostra come il coraggio possa fare la differenza in situazioni di crisi, proteggendo vite e sicurezza.

Un 29enne di Trabia è stato arrestato a Termini Imerese per tentata rapina aggravata. Minacciava con un coltello la direttrice di un ufficio postale.

