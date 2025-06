Mimì la vincitrice di X Factor annuncia il nuovo singolo Chakra

Dopo il trionfo di X Factor, Mimì torna con il suo nuovo singolo "Chakra", un viaggio musicale che unisce ritmi afrobeat a una voce intensa e coinvolgente. Raccontando la storia di due giovani amanti, questo brano promette di emozionare e far vibrare il cuore di chi ascolta. Disponibile da venerdì 20 giugno, "Chakra" è la nuova conferma del talento e della versatilità di Mimì nel panorama musicale italiano.

Chakra è il nuovo singolo di Mimì, in cui racconta la storia di due giovani amanti. Chakra è il nuovo singolo di Mimì, disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 20 giugno per Warner Music Italy. Prodotto da LEO (Stefano Leo) e FAFFA (Alessandro Fava), con la scrittura di Andrea Blanc (Spigaroli), Chakra è un brano travolgente che fonde sonorità afrobeat a un’impronta vocale profonda e intensa, marchio distintivo di Mimì. Chakra racconta la storia di due giovani amanti, attratti e respinti da un sentimento tanto forte quanto effimero. Un amore fugace, vissuto attraverso la complicità degli sguardi e durante le notti d’estate, in bilico tra corpo e cuore, tra desiderio e consapevolezza. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu