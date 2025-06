Mezzo secolo in tv, zero scivoloni. Milly Carlucci si racconta tra disciplina e ribellioni, e una certezza: serve «una buona stella». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Milly Carlucci: «Non sono né perfetta né fredda: tengo per me l'emotività . Ero una bambina disciplinata, poi mi sono ribellata ai miei genitori e ho deciso di non laurearmi a pochi esami dalla fine»