Milly Carlucci a 70 anni | Segreti Chirurgia Estetica e Pressioni della TV

A 70 anni, Milly Carlucci incanta ancora il pubblico con la sua bellezza senza tempo. La conduttrice di Ballando con le Stelle si apre in un’intervista esclusiva a Vanity Fair, svelando i segreti della sua routine di bellezza, i ritocchini e le sfide del mondo dello spettacolo. Un viaggio tra autenticità e cura di sé, che rivela come l’equilibrio tra naturalezza e interventi mirati possa mantenere giovane anche a età avanzata.

La celebre conduttrice di Ballando con le Stelle si racconta a Vanity Fair, svelando la sua routine di bellezza, il rapporto con i ritocchini e le regole non scritte del mondo dello spettacolo.

