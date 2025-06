Millemiglia 2025 al via le leggendarie auto d' epoca passeranno dall' Accademia Navale | il programma della corsa

La Mille Miglia 2025 sta per partire, portando sulle strade italiane un affascinante tesoro di auto d’epoca e ricordi storici. Dal 17 al 21 giugno, l’Accademia Navale ospiterà l’inizio di questa avventura epica, che celebra la bellezza e il cuore pulsante del motorsport. Più di 400 vetture storiche si sfideranno in un percorso unico, rivivendo la magia di una delle corse più affascinanti al mondo. Un evento imperdibile per appassionati e amanti dell’Italia autentica.

È la corsa più bella del mondo. Prenderà il via nella giornata di martedì 17 giugno e durerà fino a sabato 21 giugno l'edizione 2025 della Mille Miglia, la gara che vedrà sfilare sulle strade italiane più di 400 auto d'epoca, rievocando quella leggendaria corsa del periodo anteguerra. Un percorso. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Millemiglia 2025 al via, le leggendarie auto d'epoca passeranno dall'Accademia Navale: il programma della corsa

In questa notizia si parla di: corsa - auto - epoca - millemiglia

Contromano sulla statale: corsa folle e zig zag tra le auto. Poi la scoperta choc: chi c’era alla guida - In un episodio di guida spericolata, un'auto ha fatto il suo tragitto contromano su una statale, zigzagando tra le vetture.

Spirito di competizione e superamento dei propri limiti, energia e dinamismo, velocità e stile, sono le caratteristiche della celebre corsa d’auto d’epoca, che Chopard trasferisce ogni anno dal 1988 negli orologi della collezione #MilleMiglia @chopard @millemi Vai su Facebook

Arriva la Mille Miglia a Orvieto, ecco il percorso della Corsa più bella del Mondo; Mille Miglia 2025, percorso e tappe della corsa delle auto d'epoca; Mille Miglia, c'è anche un montemurlese tra gli equipaggi in gara e guiderà un Om del 1929.

Il grande orgoglio del Made in Italy: tutte le informazioni sulla Mille Miglia - C'è qualcosa nella Mille Miglia che va oltre la corsa, oltre le auto d'epoca, oltre la rievocazione storica. Come scrive msn.com

La leggendaria corsa della Mille Miglia 2025 - La Mille Miglia 2025 si conferma uno degli eventi automobilistici più attesi e affascinanti del panorama internazionale. Riporta news.fidelityhouse.eu